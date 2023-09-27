В России может появиться новый вид штрафа ГД одобрила законопроект о штрафах за навязывание дополнительных услуг

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Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг за отдельную плату, передает ТАСС. В случае принятия инициативы будет дополнена статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно тексту законопроекта, нарушением закона будет считаться навязывание дополнительных услуг до момента заключения договора о покупке основного товара. Речь, в том числе, идет о продуктах, приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров». Документ был внесен в Госдуму в прошлом году. В первом чтении он был принят несколькими месяцами ранее.

Максимальный размер штрафа составляет 40 тысяч рублей. Он применяется по отношению к юридическим лицам. Для должностных лиц санкции составят от 2 до 4 тысяч рублей. Также законопроект вводит штраф за необоснованный отказ рассматривать требования потребителя, связанные с нарушением его прав.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, в рамках которого предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о ВС РФ на Росгвардию и добровольческие формирования. Инициаторами выступили депутаты Александр Хинштейн и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.