В России могут запретить обмен пленных бойцов нацбатальонов Госдума 18 мая рассмотрит проект постановления «О запрете обмена нацистских преступников»

Украинские военные с «Азовстали» в Мариуполе сдаются в плен / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

18 мая Госдума намерена рассмотреть в ходе пленарного заседания проект постановления о недопущении обмена «нацистских преступников», передаёт ТАСС. С предложением рассмотреть проект выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению председателя Государственной думы [Вячеслава Володина] о недопущении обмена нацистских преступников, — заявил Картаполов.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поддержал предложение и добавил, что следующее заседание начнётся с рассмотрения этого вопроса.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. Раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пленных «нацистскими преступниками» и подчеркнул, что они не должны подлежать обмену. По его мнению, надо сделать всё, чтобы бойцы предстали перед судом.