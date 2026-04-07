В России могут расширить перечень креативных индустрий Депутат Панов: менеджмент событий нужно добавить в список креативных индустрий

Список креативных индустрий можно расширить, включив туда событийный менеджмент, организацию современных балов, парикмахерское и парфюмерное искусство, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата петербургского заксобрания Дмитрия Панова. С этим предложением он обратился к главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александру Ситову. По словам парламентария, в этом заинтересованы сами предприниматели.

Креативные индустрии становятся драйвером экономики города, способствуют созданию новых рабочих мест, развитию экспорта и формированию уникального бренда. Сейчас у представителей этих бизнес-направлений нет однозначного понимания относительно соответствия ОКВЭД их творческого бизнеса сфере креативных индустрий. А они обладают высоким потенциалом для создания уникальной добавленной стоимости и новых рабочих мест, — отметил Панов.

Согласно оценкам экспертов, сегодня креативный сектор формирует более 12,6% валового регионального продукта Санкт-Петербурга. В нем занято свыше 190 тыс. человек, а количество зарегистрированных компаний превышает 30 тыс. — и это не предел. Парламентарий добавил, что показатели этого города по вкладу в экономику сферы креативных индустрий гораздо выше общероссийских.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в 2026 году представителям креативной индустрии доступна возможность получения льготного кредита от Министерства экономического развития. По его словам, заем могут взять как самозанятые и ИП, так и юридические лица.