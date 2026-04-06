Страны, поддерживающие Украину, ждут не только экономические проблемы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, дипломатические разговоры закончились после удара по шахте «Белореченская» в ЛНР.

Страны, которые помогают Украине, должны готовиться к неприятностям. И не только экономическим. Иллюзий никаких нет. Дипломатия ни при чем. Дипломаты хорошо сделали свое дело, но, думаю, разговоры закончились. Особенно после удара по шахте в ЛНР, — сказал Колесник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные страны оправдывают действия Киева, несмотря на нарушения международного права. По его словам, Запад обвиняет Россию в нарушениях международного права и игнорирует атаки на российские регионы.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что кратчайший путь урегулирования украинского конфликта — это прекращение военно-технических поставок оружия Киеву. По его словам, США и страны НАТО должны остановить поддержку Украины.