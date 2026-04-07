«Серьезный вызов»: в Госдуме оценили шансы повышения МРОТ до 60 тыс. рублей

Для повышения минимального размера оплаты труда в России необходимо определить источники дополнительного финансирования, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом, по ее словам, резкий рост МРОТ может спровоцировать инфляцию.

В этом году мы подняли МРОТ на 20%. К 2030 году он достигнет 35 тыс. рублей. Возможно, он будет больше, но идти нужно, безусловно, постепенно, поскольку прежде всего это серьезный вызов для реального сектора экономики. Мы поддержим все предложения, но это должно быть в обязательном порядке просчитано и должны быть указаны источники, где взять такие деньги, потому что у нас дополнительно средств не прибавится, а значит, откуда-то нужно отнять, чтобы сюда добавить. И, конечно, нужно понимать, что это прибавит себестоимость продукции, разгонит в какой-то степени инфляцию, — поделилась Бессараб.

Она подчеркнула, что в госсекторе бюджет уже сбалансирован и принят на ближайшую трехлетку. По словам парламентария, он дефицитный, поэтому депутаты, вероятно, тщательно все просчитали при подаче предложения о повышении МРОТ, и их финансово-экономическое обоснование соответствует амбициям.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тыс. рублей. По его мнению, это поможет уравнять зарплаты по всей стране.