07 апреля 2026 в 11:51

В Госдуме перечислили способы борьбы с нападениями в школах

Депутат Нилов: в школах необходимы охрана и психологический мониторинг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В школах необходимо ввести надежную охрану и психологический мониторинг, заявил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что в последнее время в учебных учреждениях участились случаи нападений.

Что касается школы, должна быть нормальная охрана, должны быть росгвардейцы либо профессиональные охранники, которые соответствуют установленным стандартам. Не бабушки-пенсионерки, а именно профессионалы. Далее в обязательном порядке должен быть постоянный психологический мониторинг. Ведь классный руководитель, преподаватели видят потенциально, что происходит в классе и у кого из присутствующих детей есть определенные переживания, — рассказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что закрывать глаза на агрессию учащихся и оказывать давление на подростков нельзя. По его словам, меры для оказания помощи необходимо принимать сразу же, при первых проявлениях тревожных признаков.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов после нападения ученика на преподавателя в Пермском крае заявил, что школы уже нельзя называть безопасным местом для учеников и преподавателей. Вместе с этим он выразил соболезнования семье погибшего педагога, ее коллегам и ученикам.

Власть
Госдума
школы
охрана
