В России могут принять закон о защите российского бизнеса за рубежом Депутат Гаврилов: российский бизнес нуждается в защите своей собственности за рубежом

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Гаврилов

Депутаты Госдумы подготовят проект закона о защите имущественных прав российского бизнеса за рубежом, заявил NEWS.ru глава парламентского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По словам депутата, необходимость принятия документа объясняется ростом угроз для предпринимателей РФ на фоне санкционного давления.

Мы обсуждаем вопросы возможного переноса руководящих структур обществ в Россию. В случае враждебных действий собственников, препятствующих деятельности органов управления по реализации ряда корпоративных процедур, предполагается обеспечить возможность перераспределения полномочий и акций акционеров из недружественных стран: в случае блокирования управления имущественными правами компаний передавать полномочия по пакетам акций таких собственников в доверительное управление Росимуществу, — отметил Гаврилов.

Собеседник подчеркнул, что отдельно проработают особенности использования института судебных решений по вопросам ограничения прав собственников из недружественных стран.

До этого Гаврилов предложил допустить на российский финансовый рынок Китай и Иран. Еще одной важной мерой он назвал стимулирование спроса на импорт, особенно высокотехнологичный.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года на отечественный рынок вышли только пять международных брендов, что на 55% ниже аналогичного периода 2021-го. Между тем о выходе на российский рынок ведут переговоры международные компании из стран — партнеров России: Казахстана, Белоруссии, Армении и Турции.