28 апреля 2026 в 10:21

В России могут лишить субсидий одну категорию отелей

Депутат Тарбаев: модульные отели без классификации могут лишиться субсидий

Минэкономразвития подготовило изменения в правительственное постановление, согласно которым модульные отели без классификации перестанут получать субсидии, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева. Всего на строительство модульных гостиниц правительство планирует выделять по 5,5 млн рублей ежегодно до 2027 года.

В обновленном национальном проекте «Туризм и гостеприимство», который действует до 2030 года, запланировано создание 73 тыс. новых гостиничных номеров, — отметил Тарбаев.

При этом 11 тыс. номеров хотят построить именно в модульных отелях. Уточняется, что раньше такого типа гостиницы могли рассчитывать на субсидии уже после введения в эксплуатацию. Теперь, согласно проекту правительства, для получения поддержки нужно будет зарегистрировать отель, пройти классификацию и попасть в соответствующий реестр. Если же владельцы новой туристической недвижимости не сделают этого, им придется вернуть госсредства обратно в бюджет.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что в Крыму планируется возведение модульных отелей. По его словам, такие объекты будут располагаться преимущественно в предгорных районах и на побережье республики.

