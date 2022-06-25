Россияне предпенсионного возраста смогут получать повышенное пособие Кабмин: признанные безработными до 2019 года граждане предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия

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Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 2019 года, смогут получать повышенное пособие по заявлению, пишет ТАСС. Уточняется, что размер выплат для признанных безработными в 2018 году не превышает 8 тысяч рублей, в то время как получившим этот статус в 2019 году выплачивают до 11 280 рублей.

Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года, — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд РФ признал равное право всех безработных граждан предпенсионного возраста на пособие в максимальном размере (11 280 рублей), установленном с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты постановки на учет в социальных органах.

Накануне депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили увеличить размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 50%. Главный аргумент парламентариев заключается в том, что индексация ЕДВ не соответствует уровню инфляции в стране. Законопроект планируется внести в нижнюю палату в ближайшее время.