В Роспотребнадзоре раскрыли, грозит ли РФ распространение лихорадки Эбола Роспотребнадзор: распространение лихорадки Эбола России не грозит

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России не грозит распространение лихорадки Эбола, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что получать необходимую информацию и купировать опасность позволяет постоянное сотрудничество со странами Африки.

Риск завоза и распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что летальный случай заболевания неустановленной этиологии зарегистрирован в Республике Бурунди у девятилетней девочки. Проводится лабораторный анализ образцов для установления заболевания, в том числе на лихорадку Эбола. В Роспотребнадзоре пояснили, что территория республики не эндемична по лихорадке, а среди соседних стран ее регистрировали только на территории Демократической Республики Конго. Последний случай был в 2023 году.

Ранее сообщалось, что китайские ученые вывели лабораторным путем новую мутацию вируса Эбола. Это позволит изучить модель его распространения на хомяках и разработать способы лечения. Исследователи скрестили вирус Эбола с везикулярным стоматитом. Это поможет в изучении заболеваний зрительного нерва.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о растущих в мире угрозах биологической безопасности, в том числе есть высокий риск появления высокопатогенного вируса гриппа. Она назвала эпидемиологическую обстановку на Земле нестабильной.