ВС РФ уничтожили 200 бойцов ВСУ ударом «Искандера» по Чаплино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные ударили «Искандером» по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли более 200 украинских военных, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также было уничтожено 10 единиц военной техники, добавил он.

В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе, — заявил Конашенков.

Кроме этого, 64 военнослужащих ВСУ были убиты в результате обстрела российскими войсками населенного пункта Новый Буг Николаевской области. Именно там располагался командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Также было ликвидировано семь единиц военной техники.

На военном аэродроме Миргород Полтавской области были поражены пять самолетов, принадлежащих ВСУ. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены, еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери со стороны самих военных составили до 30 человек.

Ранее Следственный комитет России сообщил о расследовании новых преступлений Киева в ДНР и на Украине. Следствие рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. Дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.