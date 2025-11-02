Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:26

В библиотеке Путина заметили «кусок фашистского танка»

Зарубин: в библиотеке Путина хранится деталь танка Leopard

Фото: Leopard/Global Look Press

Фрагмент поврежденного в зоне спецоперации танка ВСУ Leopard хранится в личной библиотеке президента Владимира Путина в Кремле, сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Помимо книг, в библиотеке находятся подарки, которые российскому лидеру передают бойцы СВО.

Бронемашина была подбита российскими вооруженными силами. Как сообщается, на обломке выгравирована надпись: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область, 2023 год».

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

До этого перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

