В Госдуме предложили предоставить ФСБ доступ к частным уличным камерам Депутат Госдумы Гусев предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев предложил в своем Telegram-канале предоставить ФСБ и МВД доступ к частным уличным камерам в Москве и включить их в систему «Безопасный город». По его словам, это будет полезно для эффективного расследования уличных преступлений и ликвидации бюрократических задержек при проверке правоохранительными органами записей с таких видеокамер.

Считаю, что необходимо включить все частные камеры на улицах Москвы в систему «Безопасный город», — написал Гусев.

Гусев подчеркнул, что речь идет только о наружных средствах наблюдения, которые расположены в общественных местах. По его словам, частная жизнь по-прежнему неприкосновенна. Депутат направил письма с предложениями в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а также в ГУВД по городу Москва.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым ФСБ будет иметь круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных заказов службы такси. Документ вступает в силу 1 сентября 2023 года. В некоторых случаях ФСБ может обратиться к службе такси с просьбой предоставить информацию, содержащуюся в электронном журнале регистрации заказов.