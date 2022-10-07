В Мосгордуме пока не планировали отмену новогодних мероприятий В Мосгордуме заявили, что не обсуждали вопросы об отмене новогодних мероприятий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгордума рассмотрит вопрос об отмене новогодних мероприятий на следующей неделе, если таковой поступит, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии ведомства по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова. Ранее по Telegram-каналам распространилась информация, что власти Москвы якобы решили отменить новогодние празднества в столице.

Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим, — сказал он.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году в городе не будут проводить празднества по случаю Нового года. Градоначальник записал видеообращение к местным жителям, где рассказал, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.

Аналогичное решение было принято в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, об этом 7 октября сообщили местные власти.