В Минтруде рассказали о работе с ветеранами СВО в кадровых центрах

В Минтруде рассказали о работе с ветеранами СВО в кадровых центрах Платыгин: кадровые центры работают с ветеранами СВО по отдельному треку

Платформа «Работа России» предлагает отдельный трек для работы с ветеранами СВО, рассказал корреспонденту NEWS.ru заместитель министра труда и социального развития РФ Дмитрий Платыгин. На пресс-конференции, посвященной запуску второго потока образовательного проекта «Школа поддержки жен и матерей участников СВО „Жизнь после Победы“» он уточнил, что для каждого участника Операции разрабатывается свое карьерное направление.

На сегодняшний день «Работа России» работает по отдельному треку со всеми ветеранами Специальной военной операции, в их отношение вводится профилирование и составляется индивидуальный план работы, — отметил Платыгин.

По его словам, за каждым ветераном закрепляется свой карьерный консультант. Также в кадровых центрах участникам СВО доступны профориентологи и психологи, добавил замминистра.

Ранее московская прокуратура сообщила о систематическом контроле за соблюдением прав участников СВО и их семей. Сотрудники ведомства проводят личные приемы, оказывают юридическую поддержку, помогают в получении документов и решении бытовых вопросов.

Ранее стало известно, что ежемесячная денежная выплата для военнослужащих-контрактников будет распространена на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Документ приобретает юридическую силу с момента его официального подписания.