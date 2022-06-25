В Минприроды разработали показатели сокращения лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина Минприроды подготовило проект показателей ежегодного сокращения лесных пожаров в России. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, в 12 регионах площади пожаров должны сократиться на 50% в ближайшие пять лет, а в остальных — к 2030 году.

В тексте указано, что сокращение площади лесных пожаров будет отсчитываться не просто «относительно уровня 2021 года», как это предусмотрено в указе президента. Ведомство намерено ориентироваться на среднюю площадь, которая была охвачена огнём в каждом конкретном регионе в период с 2017 по 2021 год. При этом субъекты будут поделены на две категории.

В первую будут включены 12 регионов, лидирующих по количеству лесных пожаров — Бурятия, Чукотка, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурская, Иркутская, Магаданская и Еврейская автономная области. В них, по планам ведомства, площади пожаров должны сократиться на 25% в текущем году, до половины от указанного пятилетнего периода — к 2026 году и в дальнейшем удерживаться на этом уровне. Всем остальным регионам надлежит снизить площади пожаров на 50% к 2030 году.

По мнению ряда экспертов, планы Минприроды по сокращению возгораний в лесах нереальны. Они отмечают, что необходимы серьёзные усилия, финансирование и перестройка всей системы управления лесами. Кроме того, нужно изменить подход к противопожарному просвещению населения. Без этого существующая ситуация не только сохранится, но и усугубится к концу текущего десятилетия, пишет «Коммерсант».

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главной причиной всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве примера он привёл череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.