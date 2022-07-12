В Минобороны России сообщили об уничтожении БРК Harpoon под Одессой

Фото: Министерство обороны РФ

У пункта Березань в Одесской области «Искандерами» уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет американского производства Harpoon, заявил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также сообщил о перехватах российскими ПВО 12 снарядов РСЗО «Ураган» в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

В Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, произведённые в США, — сказал Конашенков.

11 июля Конашенков сообщал, что истребитель Су-35С ВКС России в районе села Богатырь в ДНР уничтожил в воздушном бою штурмовик Су-25 («Грач») Воздушных сил Украины. Также, по его словам, российскими средствами ПВО за прошедшие сутки были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в нескольких населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей.

Кроме того, отмечалось, что за сутки ВКС России уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады близ Артемовска в ДНР, живую силу и военную технику ВСУ в 10 районах. Ликвидирован склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.