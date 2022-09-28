В Минэкономразвития дали прогноз по курсу доллара Минэкономразвития прогнозирует курс доллара по 66 рублей в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская валюта может ослабеть к доллару до 66 рублей в декабре, спрогнозировали в Минэкономразвития. Эксперты ведомства также ожидают рост среднемесячных зарплат на 6600 рублей (на 11,6%) в этом году, до 63 888 рублей. В 2023 году ожидается повышение еще на 8,7%. В 2024 и 2025 годах зарплата возрастет до 74 804 и 80 028 рублей соответственно, передают «Ведомости».

В сентябре, по базовому прогнозу, средний курс доллара составит 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля, в декабре — 66,2 рубля. Таким образом, к концу 2022 года по сравнению с сентябрем рубль может потерять к американской валюте около 8%. В 2023 году курс доллара может равняться 68,3 рубля. В 2024-м прогнозируется курс в 70,9 рубля.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что значительное укрепление рубля связано с налоговым периодом и ожиданием западных санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ). По его словам, ситуация с НКЦ может привести к уменьшению спроса на доллары и евро.

Он добавил также, что негативно сказаться на состоянии рубля могут падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление американской валюты на мировых рынках.

26 сентября индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, следует из данных площадки. Ранее индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.