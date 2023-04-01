В Минцифры ответили, как связаны изменения на «Госуслугах» с мобилизацией Шадаев: последние изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Последние изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева в одном из профильных IT-чатов. По его словам, на портале по-прежнему можно отписаться от сообщений государственных органов.

Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов, — написал Шадаев.

31 марта россияне заметили, что на портале «Госуслуги» пропала функция удаления аккаунта. В службе поддержки «Госуслуг» уточнили, что проблема вызвана «ошибкой технического формата» и в скором времени ее исправят, но при этом «пока непонятно», как можно будет удалить свою учетную запись.

В Минцифры позднее пояснили, что удалиться с «Госуслуг» теперь можно, только обратившись в офис МФЦ. В ведомстве заявили, что на самом портале эту функцию решили убрать из-за участившихся случаев взломов. При этом удаление аккаунта не считается уклонением от службы в армии, добавили в Минцифры.