В Минцифры высказались о планах заблокировать YouTube в России Глава Минцифры Шадаев: закрытие Youtube в России не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытие в России видеохостинга Youtube в ближайшее время не планируется, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Ранее он сообщал, что сервис является лидером в стране по объему потребляемого трафика.

Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами: «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

С 24 февраля YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал девять тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предположил, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. По его словам, полноценной альтернативой YouTube должны стать платформа Rutube и видеосервисы соцсети «ВКонтакте».