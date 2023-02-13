Евгений Бугров

В МИД заявили о прочности связей России и Индии МИД: России и Индии не нужно доказывать миру прочность своей связи

13 февраля 2023 в 06:59

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи