Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет нужды искусственно показывать миру прочность связей двух стран. Отношения Москвы и Нью-Дели получили мощный импульс к развитию в 2022 году, отметил он в беседе с РИА Новости.
Лидерам не нужно искусственно демонстрировать прочность российско-индийских отношений, которые опираются на твердые исторические и культурные корни, взаимное уважение и учет интересов безопасности друг друга, — сказал Руденко.
Он уточнил, что Путин и Моди регулярно обсуждают актуальные вопросы международной повестки. В 2022 году одним из них стал вопрос экономических санкций в отношении России, задуманных на Западе. При этом взаимный товарооборот Москвы и Нью-Дели приблизился к $30 млрд. Руденко выразил уверенность, что тенденция к росту торговли между странами сохранится в 2023 году.
Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что в случае если новый экспортер одежды из Индии выйдет на российский рынок, то товар будет недорогим, что станет плюсом для российского потребителя. По его словам, для среднестатистического россиянина ценовая политика играет первоначальную роль, потому что люди «живут не в супер достатке». Лисовец выразил мнение, что индийская одежда будет не «суперприличной», а сама идея «звучит грустно».