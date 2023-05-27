В МИД выразили надежду на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией Дипломат Пилипсон: Москва рассчитывает на совершенствование сотрудничества с Анкарой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Москва надеется на продолжение сотрудничества с Анкарой, передает РИА Новости со ссылкой на директора четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона. Он отметил, что Турция является влиятельным региональным игроком и проводит независимую политику, что способствует взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству.

Турция является крупной державой, влиятельным региональным игроком. Эта страна в последние годы по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения прежде всего собственных национальных интересов. Такой принципиальный подход, как уже отмечалось, способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование, — заявил Пилипсон.

При этом он обозначил проблемы. В частности, это противодействие со стороны западных стран, которые, по мнению дипломата, недовольны эффективностью российско-турецкого взаимодействия и настроены на подрыв отношений Москвы и Анкары. Пилипсон выразил уверенность в том, что Россия и Турция смогут противостоять таким усилиям.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кемаль Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. В нем победитель будет определен простым большинством голосов.

Кылычдароглу является меньшим приверженцем связей с РФ, чем действующий президент. Так, он заявил, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. Политик охарактеризовал это как «поражение и капитуляцию» Турции.