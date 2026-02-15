Россия готова гарантировать отсутствие ударов в день голосования на Украине, если власти в Киеве решат провести выборы, заявил замглавы иностранных дел РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что во время президентских выборов в России в марте 2024 года Украина предпринимала попытки помешать избирательному процессу в приграничных областях, передает ТАСС.

Разумеется, заявления президента России Владимира Путина сохраняют актуальность. Но, как я уже обозначил выше, пока о практической организации голосования на Украине речь не идет, — поделился Галузин.

Ранее Галузин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, сталкиваясь с критикой за узурпацию власти, обсуждает проведение выборов и референдумов, но реальных действий не предпринимает из-за военного положения. По его словам, украинский лидер манипулирует этими темами для удержания власти. Галузин отметил неясность ситуации с внутренне перемещенными лицами и предложил ограничивать участие граждан Украины, проживающих в России, в выборах, используя голоса диаспоры в западных странах.