В МИД России рассказали о судьбе сухогруза в водах Турции МИД России: Турция не намерена задерживать или арестовывать российский сухогруз

Фото: Пресс-служба КТЖ

Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ «Жибек жолы» не идет, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. По его словам, которые приводит РИА Новости, оно находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль.

По итогам [процедур] турецкими властями будет принято решение о заходе или отказе в заходе судна в порт, — сообщил Зайцев.

Ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил о задержании сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом в турецком порту. По его словам, судно причастно к нелегальному экспорту украинского зерна. Источник ТАСС в Анкаре предположил, что ситуация с сухогрузом может разрешиться в ближайшее время, вероятнее всего, до 9 июля. Груз на борту «Жибек жолы» турецкие власти конфисковывать не стали. По данным местных СМИ, проводится расследование на предмет его принадлежности.