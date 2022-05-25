В МИД России ответили на ультиматум Зеленского о переговорах Замглавы МИД России Руденко: условия Зеленского о возобновлении переговоров неконструктивны

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Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским относительно продолжения переговоров, неконструктивны, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, у Москвы есть повод сомневаться в искреннем желании Киева мирного разрешения ситуации, сообщает ТАСС.

Мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное, — цитирует агентство замминистра.

Он напомнил, что украинская сторона активно участвовала в переговорах практически с самого начала российской спецоперации и никаких условий не выдвигала. Теперь же позиция Киева заставляет усомниться в его стремлении к миру.

Накануне Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возврата всех территорий, которые были утрачены Украиной после начала спецоперации. По его словам, в долгосрочной перспективе украинская сторона будет пытаться вернуть и Крым. Он также не исключил, что этот процесс может сопровождаться жертвами.