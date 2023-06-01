В МИД России опровергли перенос саммита БРИКС из ЮАР Замглавы МИД Рябков: сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в КНР являются вбросом

Фото: kremlin.ru

Участники саммита БРИКС, 2018 год

Сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в КНР являются вбросом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. По мнению дипломата, подобные заявления являются попыткой сорвать работу организации и будущего саммита.

Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем, — сказал дипломат.

Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ряд членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамафосу в необходимости переноса саммита БРИКС в Китай. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать дискуссии о выполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина. Саммит запланирован на август текущего года, он должен пройти в Йоханнесбурге.

Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа. На него приглашены главы всех стран — участниц объединения.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.