В МИД России не исключили разрыв дипотношений с Польшей Директор Третьего евродепартамента МИД Тяпкин не исключил разрыва дипотношений Москвы и Варшавы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Польша на сегодняшний день является ярым инициатором мощного санкционного давления на Россию и отмены контактов с Москвой, поэтому исключать вариант разрыва дипотношений с Варшавой нельзя, заявил в интервью «Интерфаксу» директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Однако если это произойдет, то инициатором будет не Россия, добавил представитель МИД. Он также поделился мнением о роли Польши во внутренних делах Украины.

Априори исключить сегодня какой-либо из названных вами вариантов развития событий, наверное, было бы неоправданным. <...> Польша выступает ярым инициатором жесткого санкционного давления на Россию и разрыва не только политических контактов, но и экономических и даже культурных связей. В польских СМИ развернута агрессивная русофобская кампания, — сказал дипломат.

Тяпкин отметил, что Польша стала активнее действовать в украинском направлении, и предположил, что поляки стремятся укрепить свою роль в формировании ситуации как внутри самой Украины, так и за её пределами.

Вместе с тем нельзя не видеть, что за резко возросшей активностью Польши на украинском направлении просматривается явное стремление упрочить свою роль как в плане формирования ситуации на Украине, так и вокруг нее, — сказал глава департамента МИД.

Он подчеркнул, что поляки хотели бы, чтобы штаб-квартира центра по восстановлению Украины находилась в Варшаве, что обеспечит ей статус важного политического и финансового центра.

Ранее представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши.