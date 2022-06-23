В МИД России назвали Грецию небезопасной для россиян Представитель МИД России назвал Грецию небезопасной для россиян

Фото: Damian Gollnisch/ZB/Global Look Press

Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, заявил в интервью ТАСС директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян в этой стране.

Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки <...> блокируют счета россиян по национальному признаку, — сказал он.

Дипломат уточнил, что все это происходит в условиях непрекращающейся антироссийской риторики. Кроме того, в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов, по фактам которых Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил несколько дел. При этом официальные запросы российского МИД часто остаются без ответа.

Ранее опрос показал, что большинство жителей планеты любят Россию, а негативно к ней относятся преимущественно в странах Европы. Позитивное отношение сохранилось в Китае, Индии, Египте, Вьетнаме, Алжире, Пакистане, Саудовской Аравии и других государствах.