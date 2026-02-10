Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД РФ указали на тревожную тенденцию в бывших странах «оси»

МИД РФ: ФРГ, Италия и Япония отходят от принципов борьбы с неонацизмом в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Германия, Италия и Япония, бывшие страны-союзницы по «оси» времен Второй мировой войны, сворачивают прежний курс противодействия неонацизму, высказал мнение заместитель директора департамента МИД России Николай Калашников на круглом столе в медиагруппе «Россия сегодня». По его словам, которые приводит РИА Новости, особенно тревожная ситуация складывается в ФРГ, где в последние годы наметился регресс.

В Германии, в отличие от прошлых лет, ситуация ухудшается в этой области. Но мы отмечаем и в других странах — в Японии, в Италии, которые представляли так называемые страны «оси» во время Второй мировой войны — они отходят от своей политики по противодействию неонацизму, прославлению нацистских приспешников, — сказал он.

Ярким подтверждением этой тенденции Калашников назвал позицию перечисленных государств на саммитах ООН. Он напомнил, что бывшие страны «оси» проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Мероприятие, посвященное совершенствованию правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом, прошло 10 февраля в Москве. Озвученная позиция указывает на растущую озабоченность России вопросами исторической памяти на международной арене.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Олимпийского комитета Латвии, рекомендующая избегать контакта с российскими и белорусскими спортсменами, возвела национализм до неонацизма. По ее словам, подобные рекомендации не имеют никакого отношения к настоящему спорту.

