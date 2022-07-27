В МИД РФ пригрозили Западу жестким ответом в случае удара ВСУ по России МИД пообещал Западу «более чем серьезные» последствия в случае обстрелов территории России из натовских орудий

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine

Если ВСУ решатся ударить из дальнобойных натовских орудий по российским городам, то последствия будут более чем серьезными, сказано в заявлении руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова. Он отметил, что Белый дом подталкивает европейских союзников к тесному партнерству с властями Украины и эскалации конфликта с Москвой. По мнению Гаврилова, действия Запада призваны не решить конфликт, а лишь расширить зону его действия.

Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные, — сказано в заявлении министерства.

Также представитель МИД указал, что Запад по-прежнему отказывается признать тот факт, что причиной начала спецоперации на Украине «стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности» РФ. Дипломат подчеркнул, что НАТО постепенно приближалась к границам России, несмотря на посылаемые сигналы со стороны Москвы.

В этом раунде некогда великая Британия, Канада и Евросоюз громко обвиняли Россию, однако под руководством США они восемь лет готовили Украину к войне с нашей страной, — отметил Гаврилов.

Тем не менее он выразил уверенность, что цели и задачи спецоперации будут выполнены и Россия «поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад запретил Украине садиться за стол переговоров с Россией. Он отметил, что Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, однако это не понравилось США, Великобритании и ряду других европейских стран.