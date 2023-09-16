МИД России увидел политические мотивы в суде над россиянином в США МИД назвал приговор суда США россиянину Клюшину политически мотивированным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Российская сторона расценивает приговор суда США в отношении российского гражданина Владислава Клюшина как политически мотивированный и надуманный, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве РФ. В МИД подчеркнули, что в ходе судебного процесса вся доказательная база основывалась исключительно на голословных утверждениях.

Министерство пообещало помочь Клюшину бороться за соблюдение его прав.

Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное, — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Клюшин стал очередной жертвой «фанатичной русофобии, царящей во властных структурах за океаном». Представители МИД уверены, что он осужден лишь за то, что является гражданином РФ.

Россиянин обвиняется в причастности к хакерским атакам против американских компаний и проведении финансовых операций на основании похищенной персональной информации. Как утверждают американские правоохранители, россиянин зарабатывал десятки миллионов долларов на торговле акциями с использованием похищенной персональной информации.

Его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Согласно материалам следствия, Клюшин мог нанести ущерб в $90 млн. Сам Владислав Клюшин свою вину не признает.

Россиянина задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл на отдых с семьей. Федеральное управление юстиции страны приняло запрос США на экстрадицию к исполнению.