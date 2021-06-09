Захарова отреагировала на ситуацию с арестом россиянина в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/98d67ebc-c9c1-11eb-96ef-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российского Министерства иностранных дел занимаются ситуацией с гражданином страны Владиславом Клюшиным, который был арестован в Швейцарии по запросу Соединённых Штатов Америки. Об этом в программе Владимира Соловьёва «Полный контакт» рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Власти США направили Минюсту Швейцарии запрос об экстрадиции Клюшина, который якобы является владельцем политического Telegram-канала «Незыгарь». Его подозревают в торговле инсайдами.

Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения, — заявила Захарова.

Клюшин управляет несколькими компаниями, а также является владельцем группы М13, которая разработала систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Катюша», используемую администрацией президента и рядом других министерств. В ряде СМИ сообщалось, что бизнесмен близок к Алексею Громову — первому заместителю руководителя администрации президента России.

Ранее стало известно, что сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши был арестован мужчина по имени Януш Н. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом рассказали в Государственной прокуратуре республики.