В МИД оценили возможность прямого боестолкновения с НАТО Представитель МИД России Нечаев: прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы

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Прямое боестолкновение с США и НАТО не входит в интересы Москвы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия продолжит действовать максимально ответственно. При этом он не исключил конфронтации с Западом, так как Вашингтон и его союзники «по уши влезли в конфликт на Украине», снабжая Киев вооружением.

Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. <...> Но события на Украине <...> наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально, — сказал Нечаев.

Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия поступают не со стороны России, а со стороны правящих элит США и Европы.

Ранее Нечаев сообщил, что использование Россией ядерного оружия, согласно военной доктрине страны, возможно только в качестве ответной меры на агрессию или при угрозе существованию государства. Он выразил надежду, что США и НАТО отдают себе отчет, какими последствиями может обернуться «разжигаемая ими же антироссийская риторика с акцентом на применение ядерного арсенала».