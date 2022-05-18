В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза зерна с Украины Замглавы МИД Панкин назвал «сложным» вопрос поставок удобрений и вывоза зерна с Украины

Александр Панкин / Фото MFA Russia/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что вопрос поставок российских калийных удобрений на Запад, как и вопрос вывоза украинского зерна сейчас обсуждается. Обсуждение идёт с российской стороной, а не на уровне ООН, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются, — подчеркнул дипломат.

Так Панкин отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ об усилиях генсека ООН по доставке на мировые рынки украинского зерна. Утверждалось, что Москве взамен обещается содействие в смягчении санкций, которые ограничивают поставки удобрений из России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что власти США совместно с европейскими партнёрами прорабатывают маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Целью являются их поставки на мировые рынки, сообщает CNN. По данным телеканала, позицию России при этом в Вашингтоне и европейских столицах решили не учитывать.