В МИД России рассказали, чем закончится конфликт на Украине Посол Мирошник: конфликт на Украине закончится переговорами с Западом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Конфликт на Украине закончится переговорами, но не с Киевом, а его западными хозяевами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала CTV. По его словам, Запад пока не выражает стремления к диалогу.

Переговоры обязательно будут, закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками. <...> Пока Запад не демонстрирует желания договариваться. Они пока не говорят, что готовы сесть за стол переговоров, — сказал дипломат.

Он пояснил, что переговоры начнутся, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся». Посол добавил, что считает невозможным сохранение действующей на Украине власти и сосуществование с ней. По его мнению, это приведет к тому, что «война вернется в наш дом очень-очень скоро».

Ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон надеется подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, у Москвы будет выбор: либо договариваться с Киевом, либо же РФ «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал стремление США убедить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева и завершить СВО абсолютно нереалистичным. По его словам, это невоплотимая идея Вашингтона.