«Почему 18 лет спустя?»: в ЛДПР прокомментировали приговор Фургалу Депутат ГД Нилов: в ЛДПР выразили надежду, что экс-губернатора Хабаровского края Фургала помилуют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора

ЛДПР, пока бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился под стражей, оказывала ему всю необходимую помощь, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправлял письма в определенные инстанции и многократно подчеркивал, что у партии есть вопросы, почему делом Фургала стали заниматься только 18 лет спустя. Нилов напомнил, что в российском законодательстве есть такая процедура, как помилование, и если приговор будет обвинительный, то он выразил надежду, что соответствующей процедурой можно будет воспользоваться, чтобы Фургал вышел на свободу.

На протяжении всего времени нахождения Фургала в СИЗО партией оказывалась та помощь, которая требовалась и была запрошена, неоднократно основатель ЛПДР Жириновский направлял письма в разные инстанции, в разных кабинетах обсуждал сложившуюся ситуацию, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что ЛДПР не оставляла надежду на иной вердикт присяжных. Нилов также выразил надежду, что адвокаты продолжат свою работу по этому делу и обратят внимание на нарушения процессуального характера.

10 февраля Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

30 января Фургал выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства. Тем не менее присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам убийств конкурентов по бизнесу.