Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с NEWS.ru предложил назвать территорию у посольства США в Москве именем недавно скончавшегося бессменного руководителя партии Владимира Жириновского. По его словам, Жириновский «никогда не поддавался „чарам“ американской политики и всегда считал коллективный Запад угрозой России». Таким образом Дюпин прокомментировал инициативу депутатов Мосгордумы назвать пространство вокруг дипмиссии США в столице «площадью Защитников Донбасса».
Мы поддерживаем патриотический нейминг. Но ещё звонче было бы присвоение этой территории имени Владимира Жириновского. <...> Он же лучше всех спрогнозировал развитие ситуации на Украине ещё в далёком 1998 году, когда фракция ЛДПР в Госдуме выступила категорически против ратификации соглашения о дружбе с Украиной, потому что документ фиксировал действовавшие на тот момент границы. Позже этот договор был разорван публично президентом [Украины Петром] Порошенко, а на Украине начался геноцид русских, — отметил Дюпин.
В Мосгордуме инициативу с «площадью Защитников Донбасса» поддержали четыре фракции: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». По словам депутатов, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.
На следующий день после смерти лидера ЛДПР, 7 апреля, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Он добавил, что в районе будет открыт музей истории ЛДПР.
Однако департамент культурного наследия Москвы следом заявил, что переименование одной из столичных улиц в честь Жириновского не планируется, поскольку скончавшемуся политику уже открыт памятник на территории Института мировых цивилизаций.