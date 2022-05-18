Территорию у посольства США предложили назвать именем Жириновского В ЛДПР предложили назвать территорию вокруг посольства США именем Владимира Жириновского

Церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с NEWS.ru предложил назвать территорию у посольства США в Москве именем недавно скончавшегося бессменного руководителя партии Владимира Жириновского. По его словам, Жириновский «никогда не поддавался „чарам“ американской политики и всегда считал коллективный Запад угрозой России». Таким образом Дюпин прокомментировал инициативу депутатов Мосгордумы назвать пространство вокруг дипмиссии США в столице «площадью Защитников Донбасса».

Мы поддерживаем патриотический нейминг. Но ещё звонче было бы присвоение этой территории имени Владимира Жириновского. <...> Он же лучше всех спрогнозировал развитие ситуации на Украине ещё в далёком 1998 году, когда фракция ЛДПР в Госдуме выступила категорически против ратификации соглашения о дружбе с Украиной, потому что документ фиксировал действовавшие на тот момент границы. Позже этот договор был разорван публично президентом [Украины Петром] Порошенко, а на Украине начался геноцид русских, — отметил Дюпин.

В Мосгордуме инициативу с «площадью Защитников Донбасса» поддержали четыре фракции: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». По словам депутатов, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.

На следующий день после смерти лидера ЛДПР, 7 апреля, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Он добавил, что в районе будет открыт музей истории ЛДПР.

Однако департамент культурного наследия Москвы следом заявил, что переименование одной из столичных улиц в честь Жириновского не планируется, поскольку скончавшемуся политику уже открыт памятник на территории Института мировых цивилизаций.