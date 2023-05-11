В Кремле поделились планами на грядущие оборонные совещания Песков: Путин пока не планирует проводить серию оборонных совещаний

Фото: kremlin.ru

Серия оборонных совещаний пока не входит в планы президента России Владимира Путина с учетом нагрузки, которую накладывает спецоперация на Минобороны РФ и оборонно-промышленный комплекс, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что традиционные встречи состоятся, когда президент посчитает целесообразным, передает ТАСС.

Они (совещания. - NEWS.ru) будут, когда президент посчитает это целесообразным. Идет СВО, что накладывает особенную нагрузку на представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, и что, конечно, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места, — сказал представитель Кремля.

Cейчас иная обстановка, которая учитывается при планировании, отметил Песков.

Ранее Путин традиционно дважды в год собирал в Сочи руководство военного ведомства, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. В 2019 году этот формат претерпел изменения, президент в рамках недели оборонки стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск ВС РФ. В последний раз в таком формате вопросы развития российской армии обсуждались в ноябре 2021 года.

4 мая Путин провел первую рабочую встречу в Кремле после подрыва беспилотника над башней Сенатского дворца. Глава государства также обсудил вопросы инфляции с министром экономического развития Максимом Решетниковым.