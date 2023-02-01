В Кремле указали на безучастие США в диалоге по ДСНВ Песков: США подают мало намеков для диалога по ДСНВ

Соединенные Штаты практически не участвуют в диалоге с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ДСНВ — одна из немногих договоренностей, которая осталась между США и РФ, передает РИА Новости.

Намеков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время, — сказал Песков.

Ранее Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора СНВ. Суть претензии заключается в том, что Москва отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. По мнению американских дипломатов, отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон сам подорвал принципы ДСНВ, в нарушении которых обвиняет Россию. По ее словам, Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты, в то время как США не считают нужным этого делать.