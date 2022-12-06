В Кремле сообщили о консолидации перед внешним давлением Помощник Путина Ушаков: элиты и общество в России консолидировались перед внешним давлением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское общество и элиты консолидировались перед лицом беспрецедентного внешнего давления, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, эта консолидация может стать основой для того, чтобы страна на мировой арене позиционировалась в качестве оплота традиционных ценностей, передает РИА Новости. Также он рассказал о задачах внешней политики России.

Эти задачи, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических — как бастион, если хотите, культурного и религиозного плюрализма. Для проведения такого курса у России есть хорошая основа, — заявил Ушаков.

Этой основой помощник главы государства и считает указанную консолидацию. Как сказал чиновник, преимуществами внешней политики Москвы были и будут «честность, многовекторность, сбалансированность и открытость». Также он в аналогичном качестве сообщил о «богатых традициях страной и региональной дипломатии».

Ушаков добавил, что события текущего года акцентировали «реальные факторы силы в мировых делах». И готовность независимых стран защищать свои интересы продолжает расти, сказал помощник президента.

Ранее Ушаков заметил, что Россия продолжит укреплять отношения со странами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними Москва будет отстаивать принципы многополярного мира.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия активно сотрудничает с Ираном и ближневосточными странами, а также с Турцией и арабским и мусульманским миром в целом.