Кремль согласился с выводами США о причастности Киева к убийству Дугиной Песков согласился с данными разведки США о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с ранее опубликованной в США информацией о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, передает РИА Новости. Он отметил, что спецслужбы РФ быстро установили роль украинских властей в убийстве. Данные сведения также были в распоряжении Кремля. Песков положительно оценил сделанные американской разведкой выводы и выразил надежду, что США таким образом не собираются снимать с себя ответственность «за какие-то приготовления к будущим террористическим актам».

Поэтому, с одной стороны, если это так, если это не фейк, потому что все же мы живем в мире фейков, действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. И, конечно, очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинское государство, украинский режим, — сказал Песков.

Американская разведка полагает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной могут стоять власти Украины, сообщает The New York Times. По данным издания, США не имеют отношения к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи Киеву.

По данным газеты, американские представители не знали об операции заранее и «выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались». Впоследствии, пишет NYT, представители CША сделали выговор украинским чиновникам.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.