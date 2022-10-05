В США предположили, что за убийством Дугиной стоят власти Украины NYT: в разведке США полагают, что за убийством Дугиной стоят власти Украины

Фото: Антон Великжанин/«Москва 24»/АГН «Москва»

Прощание с Дарьей Дугиной

Американская разведка полагает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной могут стоять власти Украины, сообщает The New York Times. По данным издания, США не имеют отношения к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи Киеву.

Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты не принимали участия в нападении ни путем предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи, — говорится в сообщении.

По данным газеты, американские представители не знали об операции заранее и «выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались». Впоследствии, пишет NYT, представители CША сделали выговор украинским чиновникам.

При этом Украина отрицала свою причастность к убийству политолога, подчеркивает издание.

В статье отмечается, что США обеспокоены тем, что такие атаки могут спровоцировать Москву на нанесение ответных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам.

Американские официальные лица были разочарованы отсутствием прозрачности Украины в отношении ее военных и тайных планов, особенно на территории России, — отмечается в сообщении.

Кроме того, некоторые американские чиновники подозревают, что целью операции был отец Дугиной философ Александр. Проводившие ее лица полагали, что он находится в машине со своей дочерью, пишут авторы статьи.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.