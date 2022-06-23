В Кремле сочли позицию Японии в отношении России враждебной

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Позиция Японии по отношению к России является враждебной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее он отметил, что иногда Токио предпринимает попытки трезво оценить ситуацию, передает РИА Новости.

Япония занимает враждебную позицию в отношении РФ, но и в Японии среди оголтелого мейнстрима встречаются попытки трезво оценить происходящее, — заявил Песков.

Песков добавил, что отношения Москвы и Токио сейчас опустились до минимального уровня. Они буквально «свернуты».

Отношения РФ с Японией находятся сейчас на минимально возможном уровне, фактически все отношения свернуты, — сказал Песков.

Ранее депутат японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что российско-японские отношения достигли низшей точки. Парламентарий подчеркнул, что крайне удручен этим фактом, и обвинил правительство страны в желании разрушить связи, которые выстраивались несколько десятилетий.