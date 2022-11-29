В Кремле разъяснили, будет ли Путин встречаться с Кудриным Песков: Путин в ближайшее время не планирует встречу с Кудриным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Кудрин имел возможность передать главе государства свое прошение об отставке, передает РИА Новости.

В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать свое прошение об отставке главе государства, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, рекомендовал ли Кудрин какие-либо кандидатуры на пост главы Счетной палаты, Песков заявил, что их традиционно никогда не анонсируют.

Ранее Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Сенатор, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов сообщил, что Совет Федерации получил от Путина представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты. По его словам, представление будет рассмотрено 30 ноября в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента. Также Артамонов заявил, что сенаторы не предлагали Путину кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты.

Ранее стало известно, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.