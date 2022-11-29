Кудрин рассказал, чем займется после ухода с поста главы Счетной палаты Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. В своем Telegram-канале он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке, — написал Кудрин.

Ранее сенатор, глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов сообщил, что Совет Федерации получил от президента России Владимира Путина представление о снятии Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. По его словам, представление будет рассмотрено 30 ноября в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента. Также Артамонов заявлял, что сенаторы не предлагали Путину кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты.

Ранее источник сообщал, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал подтверждать сообщения СМИ о встрече президента и главы Счетной палаты. Журналисты писали, что встреча состоялась 24 ноября, а главной темой обсуждения были вопросы, которые касаются компании «Яндекс».