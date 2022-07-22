В Кремле рассказали, чем чревато попадание в список недружественных стран Песков: попадание в список недружественных стран влечет понижение межгосударственных контактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последствиях попадания в список недружественных стран. По его словам, это вызывает понижение уровня межгосударственных контактов. Песков также отметил, что условием попадания в подобный список являются недружественные проявления со стороны лидеров других стран.

Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Связано это, очень просто, с недружественными проявлениями этих государств, — заявил Песков.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств. В него внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

До этого правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также ее компаний и граждан недружественные действия, 7 марта. Распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия и другие страны.