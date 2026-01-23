В Кремле раскрыли сроки новой встречи Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби Кремль: встреча Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби состоится сегодня-завтра

В Абу-Даби сегодня-завтра состоится встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, переговоры пройдут в формате двусторонних дискуссий, пишет ТАСС.

Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссии, — сказал Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что консультации президента России Владимира Путина с американской делегацией продлились около четырех часов и были конструктивными. По его словам, встреча с участием Уиткоффа была откровенной и доверительной. Также помощник президента обратил внимание на новый состав американской стороны.

До этого стало известно, что Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ходе встречи в Кремле проинформировали президента России о результатах контактов по украинскому вопросу, состоявшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дипломаты поделились с главой государства впечатлениями и оценками, полученными после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.