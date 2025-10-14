Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:06

Песков рассказал об отношении России к инициативам Трампа по Украине

Песков: Россия приветствует попытки Трампа добиться мира на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва приветствует усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта и надеется на активизацию Киева в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что влияние Вашингтона и дипломатическое мастерство представителей американского лидера помогут склонить украинскую сторону к большей готовности к мирному процессу, передает ТАСС.

Безусловно, мы приветствуем такие намерения и подтверждение политической воли на то, чтобы все это способствовало поиску мирных путей, — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта более простой задачей по сравнению с достижением соглашения по сектору Газа. Лидер Соединенных Штатов признал, что первоначальные оценки ситуации не совпали с действительностью.

До этого глава Белого дома усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста он ответил, что немного приукрасил реальность, однако едва ли это станет его шансом на покой в загробной жизни, возможно, он вообще не создан для райского сада.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
конфликты
Украина
