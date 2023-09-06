В Кремле рассказали, может ли помощь США Украине изменить ход СВО Песков: финансовая помощь США Украине не повлияет на ход СВО

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

США подталкивают Украину вести войну до последнего украинца и не жалеют на это никаких средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это никак не отразится на ходе спецоперации, передает ТАСС.

Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что для американских властей истинная цель контрнаступления ВСУ состоит в увеличении потерь в рядах ВС РФ и ослаблении российской экономики. Западные СМИ пропагандировали контрнаступление как «решающий поворотный момент» в конфликте, но разведка США оценивает его как провальное, поскольку ВСУ не удастся достигнуть поставленных целей.

При этом администрация президента США Джо Байдена по-прежнему полна решимости «сражаться до последнего украинца». Контрнаступление привело к гибели десятков тысяч украинских солдат, но в Вашингтоне рассчитывали, что Киев примет эти потери как плату за прорыв главной линии обороны российских войск. Однако ВСУ это не удалось, несмотря на военную помощь Запада.