В Кремле оценили визит Пелоси в Армению Песков: Россия приветствует шаги по нормализации отношений между Ереваном и Баку

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Нэнси Пелоси и Никол Пашинян

Россия будет приветствовать любые шаги, способствующие нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что со временем станет понятно, могут ли в реальности способствовать нормализации громкие заявления Пелоси.

Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться, — сказал представитель Кремля.

Во время визита в Ереван Пелоси осудила действия Баку на армяно-азербайджанской границе. Она заявила, что «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении. Пелоси добавила, что Вашингтон продолжает следить за событиями и стремится к долгосрочному решению конфликта дипломатическим путем.

В МИД Азербайджана назвали обвинения Пелоси в адрес Баку безосновательными, несправедливыми и неприемлемыми.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь в 12 на 13 сентября. В Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов.